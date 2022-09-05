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ВСУ ликвидировали до 400 оккупантов и повредили 100 единиц их техники в Кременной Луганской области

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ВСУ ликвидировали до 400 оккупантов и повредили 100 единиц их техники в Кременной Луганской области

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Кременной – отличные результаты для ВСУ.

Во временно оккупированной Кременной Луганской области украинские военные ликвидировали до 400 российских оккупантов. Кроме этого, бойцы ВСУ вывели из строя около 100 единиц вражеской техники.

Об этом сегодня, 5 сентября, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Кременной отличные результаты для ВСУ после "хлопка" разрушены несколько зданий, где располагались российские военные: потери составляют до 400 человек личного состава, около 100 единиц техники вышло из строя", — говорится в сообщении.

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