ВСУ ликвидировали известного российского нациста, угрожавшего азовцам

Пропагандисты РФ в телеграм-каналах пишут, что он погиб якобы с "оружием в руках", однако существует и другая версия.
Украинские военные ликвидировали российского начальника разведки бригады "Эспаньола" Вячеслава Субботина по прозвищу Слава Выходной.
Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.
Как стало известно, российский начальник разведки бригады, состоявшей из нацистов, был ликвидирован. Пропагандисты РФ в телеграм-каналах пишут, что он погиб якобы "с оружием" в руках, однако существует и другая версия.
“Пишут, что погиб в бою, но по другой информации – пьяный разбился на машине под Мариуполем. Вот это я понимаю – денацификация”, — подчеркнул Денис Казанский.
Что интересно, Субботин обещал российским детям, которые "закончат учебный год на "пятерки" — привезти ухо азовца".
Напомним, что в ВСУ сообщили о новых потерях РФ — "демобилизовано" более тысячи кафиров.
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