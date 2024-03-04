ВСУ ликвидировали известного российского нациста, угрожавшего азовцам

Пропагандисты РФ в телеграм-каналах пишут, что он погиб якобы с "оружием в руках", однако существует и другая версия.

Украинские военные ликвидировали российского начальника разведки бригады "Эспаньола" Вячеслава Субботина по прозвищу Слава Выходной.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.

Как стало известно, российский начальник разведки бригады, состоявшей из нацистов, был ликвидирован. Пропагандисты РФ в телеграм-каналах пишут, что он погиб якобы "с оружием" в руках, однако существует и другая версия.

“Пишут, что погиб в бою, но по другой информации – пьяный разбился на машине под Мариуполем. Вот это я понимаю – денацификация”, — подчеркнул Денис Казанский.

Что интересно, Субботин обещал российским детям, которые "закончат учебный год на "пятерки" — привезти ухо азовца".

Напомним, что в ВСУ сообщили о новых потерях РФ — "демобилизовано" более тысячи кафиров.

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