Украинские военные уничтожили еще одного российского командира, совершавшего преступления на территории Украины.

Ликвидированный ВСУ оккупант руководил парашютно-десантной ротой.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"К vip-поклонникам творчества кобзона присоединился командир парашютно — десантной роты 106-й парашютно — десантной дивизии капитан Александр Выгуляр. Александр Выгуляр 3 месяца назад под Вязьмой вместе со своей ротой реконструировал "Вяземскую воздушно — десантную операцию", но это не помогло при встрече с ВСУ", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинские военные уничтожили еще одного российского подполковника, командовавшего десантно-штурмовым батальоном оккупантов. Российский подполковник Александр Досягаев получил первое место в номинации "Крылатая пехота" на фестивале "Армия России-2021".

Напомним, российский оккупант рассказал, как уничтожает и пытает мирное население.

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