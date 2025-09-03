- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ ликвидировали очередную партию окупантов и техники: Генштаб обновил потери РФ
Благодаря сверхусилиям сил обороны на украинской земле стало меньше россиян. Враг также понес потери в технике.
За прошедшие сутки украинским воинам удалось ликвидировать 780 оккупантов. Общие боевые потери врага составили 1084570 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Каковы общие потери РФ
Сообщается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.25 ориентировочно составили:
личного состава - около 1084570 (+780) человек
танков - 11157 (+1)
боевых бронированных машин - 23237 (+4)
артиллерийских систем - 32342 (+41)
РСЗО - 1477 (+1)
средства ПВО - 1213
самолетов — 422
вертолетов — 341
БПЛА оперативно-тактического уровня - 55784 (+338)
крылатые ракеты - 3664
корабли / катера — 28
подводные лодки - 1
автомобильная техника и автоцистерны — 60600 (+112)
специальная техника — 3956 (+4)
Напомним, в ВСУ подсчитали потери РФ во время летнего наступления. Там сообщили, сколько военных армии РФ было уничтожено на один квадратный километр территории.
Так, в течение весенне-летней военной кампании РФ в 2025 году враг потерял 124 солдата на 1 кв. км захваченной территории. Речь идет о погибших.
Добавляется, что показатель россиян, которые в этом году гибнут в боях за каждый захваченный населенный пункт, составляет 2243 кафира.