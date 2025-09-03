© Associated Press

За прошедшие сутки украинским воинам удалось ликвидировать 780 оккупантов. Общие боевые потери врага составили 1084570 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы общие потери РФ

Сообщается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.25 ориентировочно составили:

личного состава - около 1084570 (+780) человек

танков - 11157 (+1)

боевых бронированных машин - 23237 (+4)

артиллерийских систем - 32342 (+41)

РСЗО - 1477 (+1)

средства ПВО - 1213

самолетов — 422

вертолетов — 341

БПЛА оперативно-тактического уровня - 55784 (+338)

крылатые ракеты - 3664

корабли / катера — 28

подводные лодки - 1

автомобильная техника и автоцистерны — 60600 (+112)

специальная техника — 3956 (+4)

Напомним, в ВСУ подсчитали потери РФ во время летнего наступления. Там сообщили, сколько военных армии РФ было уничтожено на один квадратный километр территории.

Так, в течение весенне-летней военной кампании РФ в 2025 году враг потерял 124 солдата на 1 кв. км захваченной территории. Речь идет о погибших.

Добавляется, что показатель россиян, которые в этом году гибнут в боях за каждый захваченный населенный пункт, составляет 2243 кафира.