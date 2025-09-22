ТСН в социальных сетях

Украина
796
1 мин

ВСУ ликвидировали очередную партию окупантов и три вертолета: Генштаб обновил потери РФ

Генштаб обновил данные о потерях российской армии - за сутки уничтожены 960 российских военных.

Ирина Игнатова
Вертолет Ка-27

ВСУ уничтожили три российских вертолета

За сутки российская армия потеряла 960 военных в боях на фронте в Украине. Силы обороны также уничтожили три вертолета и много другой российской техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери России на 22 сентября

Общие боевые потери русских войск по состоянию на 22 сентября ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 102 570 (+960) человек,

  • танков - 11194 (+1),

  • боевых бронированных машин - 23282 (+1),

  • артиллерийских систем - 32999 (+47),

  • РСЗО - 1493 (+1),

  • средств ПВО - 1218,

  • самолетов - 422,

  • вертолетов - 344 (+3),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 62 001 (+403),

  • крылатых ракет - 3747,

  • кораблей/катеров — 28,

  • подводных лодок - 1,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 62 363 (+118),

  • специальной техники - 3969.

Напомним, по данным СМИ, более 40% россиян , получивших повестки о «долевой мобилизации», погибли в первый год на фронте. Почти половина мобилизованных – 42% – погибли в первый год после объявления «долевой мобилизации» осенью 2022-го.

796
