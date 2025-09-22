- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 796
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ ликвидировали очередную партию окупантов и три вертолета: Генштаб обновил потери РФ
Генштаб обновил данные о потерях российской армии - за сутки уничтожены 960 российских военных.
За сутки российская армия потеряла 960 военных в боях на фронте в Украине. Силы обороны также уничтожили три вертолета и много другой российской техники.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери России на 22 сентября
Общие боевые потери русских войск по состоянию на 22 сентября ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 102 570 (+960) человек,
танков - 11194 (+1),
боевых бронированных машин - 23282 (+1),
артиллерийских систем - 32999 (+47),
РСЗО - 1493 (+1),
средств ПВО - 1218,
самолетов - 422,
вертолетов - 344 (+3),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 62 001 (+403),
крылатых ракет - 3747,
кораблей/катеров — 28,
подводных лодок - 1,
автомобильной техники и автоцистерн - 62 363 (+118),
специальной техники - 3969.
Напомним, по данным СМИ, более 40% россиян , получивших повестки о «долевой мобилизации», погибли в первый год на фронте. Почти половина мобилизованных – 42% – погибли в первый год после объявления «долевой мобилизации» осенью 2022-го.