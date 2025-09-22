ВСУ ликвидировали очередную партию окупантов и три вертолета: Генштаб обновил потери РФ

ВСУ уничтожили три российских вертолета

За сутки российская армия потеряла 960 военных в боях на фронте в Украине. Силы обороны также уничтожили три вертолета и много другой российской техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери России на 22 сентября

Общие боевые потери русских войск по состоянию на 22 сентября ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 102 570 (+960) человек,

танков - 11194 (+1),

боевых бронированных машин - 23282 (+1),

артиллерийских систем - 32999 (+47),

РСЗО - 1493 (+1),

средств ПВО - 1218,

самолетов - 422,

вертолетов - 344 (+3),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 62 001 (+403),

крылатых ракет - 3747,

кораблей/катеров — 28,

подводных лодок - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 62 363 (+118),

специальной техники - 3969.

Напомним, по данным СМИ, более 40% россиян , получивших повестки о «долевой мобилизации», погибли в первый год на фронте. Почти половина мобилизованных – 42% – погибли в первый год после объявления «долевой мобилизации» осенью 2022-го.