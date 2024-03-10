ВСУ ликвидировали одного из командиров российского подразделения "Ахмат" (видео)

Его фамилия неизвестна, как и то, какого именно уровня этот командир.

Украинские военные из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ликвидировали одного из командиров вражеского подразделения "Ахмат". Произошло это вблизи Роботиного.

Об этом пишет "Украинская правда".

Как стало известно, один из украинских пилотов БпЛА вблизи Роботиного получил приказ следить за вражеским багги, в котором оказался командир батальона "Ахмат".

В комментарии УП пресс-офицер 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Ярослав Галас уточнил, что одного из командиров "Ахмата" ликвидировали несколько дней назад вблизи Роботиного на оккупированной территории.

Однако сейчас неизвестно, кого именно ликвидировали украинские военные.

ВСУ ликвидировали одного из командиров российского подразделения "Ахмат"

Напомним, что в Донецкой области ликвидировали еще одного коллаборанта из так называемой "ДНР".

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