В Украине ВСУ "закобзонили" одного из командиров вертолетного полка.

В Украине долетался заместитель командира вертолетного полка ВС РФ Стрельченко. Его в Ка-52 сбили украинские защитники.

Об этом сообщил военнослужащий, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Заместитель командира 487 ОПП по летной подготовке подполковник Стрельченко Владимир на Ка-52 успешно демобилизован", — написал он.

Можно предположить, что это произошло на юге Украины 24 октября. На этом направлении ВСУ за день "приземлили" 3 российских вертолета Ка-52. Все три воздушных судна были сбиты в Херсонской области в Бериславском районе.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинские защитники " демилитаризовали" вражеский самолет, а в течение суток было уничтожено 470 российских оккупантов.

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