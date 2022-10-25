ВСУ ликвидировали в Украине заместителя командира вертолетного полка оккупантов

В Украине ВСУ "закобзонили" одного из командиров вертолетного полка.
В Украине долетался заместитель командира вертолетного полка ВС РФ Стрельченко. Его в Ка-52 сбили украинские защитники.
Об этом сообщил военнослужащий, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Заместитель командира 487 ОПП по летной подготовке подполковник Стрельченко Владимир на Ка-52 успешно демобилизован", — написал он.
Можно предположить, что это произошло на юге Украины 24 октября. На этом направлении ВСУ за день "приземлили" 3 российских вертолета Ка-52. Все три воздушных судна были сбиты в Херсонской области в Бериславском районе.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинские защитники " демилитаризовали" вражеский самолет, а в течение суток было уничтожено 470 российских оккупантов.
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