ВСУ ликвидировали вражескую разведгруппу вблизи Новополя и отразили штурм оккупантов возле Трудолюбивки

Российские оккупанты усилили разведку в Донецкой области и пошли на штурм в Херсонской области.

Все попытки наступления ВСУ "затормозили".

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Так, в Новопавловском и Запорожском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Константиновка, Новоселка, Павловка, Волшебное и Малая Токмачка.

Оккупанты сослали разведгруппу возле Новополя. ВСУ ее обнаружили, нанесли огненное поражение и обезвредили.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск.

Оккупанты осуществляли систематические обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Трудолюбовка, Токарево, Тополино, Княжевка, Осокоровка, Апостолово, Ивановка, Посад-Покровское, Новогригоровка, Кобзарцы, Широкое и Андреевка.

"Враг вел штурмовые действия в районе Трудолюбовки, успеха не имел, отошел", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские войска в Херсонской области очень деморализованы из-за невозможности получать в прежних объемах боекомплекты и технику. Так что оккупанты пытаются просто убежать. Местные сообщают, что россияне ходят по селам и переодеваются в гражданское.

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