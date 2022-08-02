ВСУ ликвидировали вражескую разведгруппу вблизи Новополя и отразили штурм оккупантов возле Трудолюбивки

Российские оккупанты усилили разведку в Донецкой области и пошли на штурм в Херсонской области.
Все попытки наступления ВСУ "затормозили".
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Так, в Новопавловском и Запорожском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Константиновка, Новоселка, Павловка, Волшебное и Малая Токмачка.
Оккупанты сослали разведгруппу возле Новополя. ВСУ ее обнаружили, нанесли огненное поражение и обезвредили.
На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск.
Оккупанты осуществляли систематические обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Трудолюбовка, Токарево, Тополино, Княжевка, Осокоровка, Апостолово, Ивановка, Посад-Покровское, Новогригоровка, Кобзарцы, Широкое и Андреевка.
"Враг вел штурмовые действия в районе Трудолюбовки, успеха не имел, отошел", — говорится в сообщении.
Напомним, что российские войска в Херсонской области очень деморализованы из-за невозможности получать в прежних объемах боекомплекты и технику. Так что оккупанты пытаются просто убежать. Местные сообщают, что россияне ходят по селам и переодеваются в гражданское.
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