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- Украина
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ВСУ "минуснули" почти 1500 оккупантов и сожгли их технику: потери врага на 11 июля
Россияне понесли существенные потери за минувшие сутки.
За минувшие сутки оккупанты потеряли 1490 военных, более 70 артиллерийских систем и четыре средства противовоздушной обороны.
Об этом 11 июля сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
По итогам суток потери противника ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 417 770 (+1 490) человек
танков — 12 116 (+8)
боевых бронированных машин — 24 922 (+10)
артиллерийских систем — 45 754 (+74)
РСЗО — 1 924 (+1)
средства ПВО — 1 485 (+4)
самолетов — 437
вертолетов — 353
наземных робототехнических комплексов — 1 868 (+3)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 401 925 (+1 294)
крылатые ракеты — 4 887
корабли / катера — 33
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 118 610 (+361)
специальная техника — 4 402
Напомним, ВСУ расширяют географию успешных ударов: от военных объектов в Крыму к логистическим узлам в Херсонской области. Российская оккупационная армия упускает возможность безопасно использовать тыловые районы.