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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
313
Время на прочтение
1 мин

ВСУ "минуснули" почти 1500 оккупантов и сожгли их технику: потери врага на 11 июля

Россияне понесли существенные потери за минувшие сутки.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Оккупант

Оккупант / © Associated Press

За минувшие сутки оккупанты потеряли 1490 военных, более 70 артиллерийских систем и четыре средства противовоздушной обороны.

Об этом 11 июля сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По итогам суток потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 417 770 (+1 490) человек

  • танков — 12 116 (+8)

  • боевых бронированных машин — 24 922 (+10)

  • артиллерийских систем — 45 754 (+74)

  • РСЗО — 1 924 (+1)

  • средства ПВО — 1 485 (+4)

  • самолетов — 437

  • вертолетов — 353

  • наземных робототехнических комплексов — 1 868 (+3)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 401 925 (+1 294)

  • крылатые ракеты — 4 887

  • корабли / катера — 33

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 118 610 (+361)

  • специальная техника — 4 402

Напомним, ВСУ расширяют географию успешных ударов: от военных объектов в Крыму к логистическим узлам в Херсонской области. Российская оккупационная армия упускает возможность безопасно использовать тыловые районы.

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Дата публикации
Количество просмотров
313
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