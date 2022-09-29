ВСУ "минунули" вражеские опорники, командные пункты, позиции ЗРК и станцию-ретранслятор

Силы обороны продолжают уничтожать русскую технику и склады с боеприпасами.
За прошедшие сутки ВСУ попали по местам скопления вражеской техники и силы.
О результатах работы украинских пилотов, артиллеристов и ракетчиков говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.
В течение суток украинские пилоты нанесли 16 ударов. Подтверждено поражение 3 опорных пунктов, 10 мест скопления вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны, по разным направлениям, сбили 4 БпЛА и 4 управляемые авиационные ракеты Х-59.
За сутки украинские ракетчики поразили 2 командных пункта, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, 1 станцию-ретранслятор, 3 станции РЭБ, 2 склада с боеприпасами и 1 — с горюче-смазочными материалами.
Напомним, что в ночь на 29 сентября российская армия нанесла ракетный удар по жилым кварталам Днепра. В результате атаки погибли по меньшей мере три человека, среди них один ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе 12-летняя девочка.
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