ВСУ "минуснули" вражеский вертолет на Херсонщине и 2 беспилотника оккупантов

В Херсонской области у оккупантов стало на один вертолет меньше.

Вражеский "Аллигатор" сегодня утром сбили украинские защитники.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"7 сентября, около 8.30 утра, в небе Херсонщины зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил сбит российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Кроме того, ночью, на восточном направлении противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты снова обстреляли Славянск, есть попадания в школу и дом, где под завалами могут быть люди.

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