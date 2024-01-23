ВСУ "минуснули" более 700 оккупантов за сутки: свежие данные Генштаба

Россияне оставляют в Украине свою ржавую технику и кладут свои никчемные жизни.

ВСУ продолжают наносить серьезные потери армии РФ. Так, за последние сутки наши воины уничтожили более 700 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери врага

Общие боевые потери противника от февраля 2022 года ориентировочно составили:

личного состава – около 376 030 человек (+760);

танков 6181 – (+10);

боевых бронированных машин – 11 466 (+11);

артиллерийских систем – 8875 (+7);

РСЗО – 968 (+1);

средства ПВО – 655 (+1);

самолетов – 331 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 936 (+2);

крылатые ракеты – 1818 (+0);

корабли/катера – 23 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 11862 (+14);

специальная техника – 1392 (+3).

Напомним, подтвержденные потери российских войск под Авдеевкой более 10 раз преобладают потери Сил обороны Украины, что демонстрирует несостоятельность военного руководства оккупантов.

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