Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ "минуснули" два десятка вражеской техники в Херсонской области и уничтожили склад с боеприпасами в Луганской области

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
799
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ "минуснули" два десятка вражеской техники в Херсонской области и уничтожили склад с боеприпасами в Луганской области

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

ВСУ активно продолжают "демилитаризацию" России.

Украинские защитники системно уничтожают вражескую технику и боеприпасы. На днях Силы обороны попали во вражеский состав в Луганской области и уничтожили вражескую технику в Херсонской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Подтверждено огневое поражение района сосредоточения военной техники, а это около 20 единиц, 5 ноября, в городе Голая Пристань Херсонской области. Также подтверждено уничтожение складов с боеприпасами оккупантов 5-6 ноября в населенных пунктах Горловка Донецкой области и Сватово в Луганской области", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что в Горловке на Луганщине ВСУ уничтожили сосредоточение техники врага, а в Сватово на "съемочную площадку" кадыровских тиктокеров прилетело взрывное поздравление от Сил обороны. Ликвидировано три десятка оккупантов из Чечни.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
799
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация