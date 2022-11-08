ВСУ "минуснули" два десятка вражеской техники в Херсонской области и уничтожили склад с боеприпасами в Луганской области

Украинские защитники системно уничтожают вражескую технику и боеприпасы. На днях Силы обороны попали во вражеский состав в Луганской области и уничтожили вражескую технику в Херсонской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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"Подтверждено огневое поражение района сосредоточения военной техники, а это около 20 единиц, 5 ноября, в городе Голая Пристань Херсонской области. Также подтверждено уничтожение складов с боеприпасами оккупантов 5-6 ноября в населенных пунктах Горловка Донецкой области и Сватово в Луганской области", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что в Горловке на Луганщине ВСУ уничтожили сосредоточение техники врага, а в Сватово на "съемочную площадку" кадыровских тиктокеров прилетело взрывное поздравление от Сил обороны. Ликвидировано три десятка оккупантов из Чечни.

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