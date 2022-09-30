ВСУ "минуснули" вражеский вертолет, штурмовик и 5 иранских "мопедов"

Украинские защитники изрядно потрепали россиян как на небе, так и на земле.

ВСУ сбили вражеский самолет и вертолет, а также ударили по вражеским опорным пунктам и уничтожили несколько складов с боеприпасами.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 29 ударов. Поражены 6 опорных пунктов, 20 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса врага. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 7 БпЛА, в частности, 5 — иранского производства, 1 вертолет Ми-8 и 1 штурмовик Су-25.

"Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 5 командных пунктов, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, 1 зенитный ракетный комплекс и 8 других важных объектов противника", — в сообщении.

Напомним, что российские кафиры продолжают обстреливать позиции украинских подразделений и наносить удары по тыловым районам, населенным пунктам с гражданским населением. Оккупанты пытаются возобновить движение через Антоновский мост, подвозятся строительные материалы, скапливается дорожно-ремонтная техника.

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