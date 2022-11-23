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ВСУ "минуснули" вражеский ЗРК и уничтожили блокпост оккупантов на Запорожье — Генштаб

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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ВСУ "минуснули" вражеский ЗРК и уничтожили блокпост оккупантов на Запорожье — Генштаб

Фото: Associated Press

На Запорожье оккупантам изрядно досталось от ВСУ.

На временно захваченной территории Запорожской области русским оккупантам приходится несладко. Регулярно их кошмарят украинские бойцы.

О результатах такой работы сообщается в Генштабе ВСУ.

Генштаб получил уточненную информацию по уничтожению техники и живой силы врага на Запорожье.

"21 ноября текущего года, в Запорожской области подтверждено уничтожение враждебных зенитного ракетного комплекса С-300 и 5 единиц военной техники разного типа в районе населенного пункта Пологи. Кроме того, 40 военнослужащих получили ранения. Недалеко от Веселого Запорожской области был уничтожен блокпост оккупантов. 15 военнослужащих получили ранения разных степеней тяжести. В Мелитополе потери противника составили до 30 человек ранеными", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты для доукомплектования и пополнения потерь своих подразделений перемещают личный состав и военную технику в районы ведения боевых действий. отдельная, речь идет о Донетчине.

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Дата публикации
Просмотры
832
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