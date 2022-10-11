ВСУ "мобилизовали" за сутки на тот свет 240 оккупантов: больше всего досталось захватчикам в Донецкой области

В Генштабе обнародовали "свежие" потери РФ в Украине.

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли в Украине около 240 своих воинов, самолет, десяток артиллерийских систем и танков. Больше всего потерь россияне понесли в Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 до 11.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 63 110 (+240) человек ликвидировано,

танков ‒ 2504 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5162 (+13) ед,

артиллерийских систем – 1496 (+10) ед,

РСЗО – 353 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 181 (+0) ед,

самолетов – 268 (+1) ед,

вертолетов – 235 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17),

крылатые ракеты ‒ 295 (+46),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 3916 (+8) ед,

специальная техника – 136 (+0).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях. Данные уточняются.

Напомним, что ВСУ в Херсонской области за день сожгли 15 вражеских танков. Также Силы обороны обнаружили ангар с вражеской техникой и точным выстрелом его "демилитаризовали".

Также российские кафиры на Южном направлении начали частичный отвод своих подразделений вглубь оккупированных территорий.

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