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ВСУ "мобилизовали" за сутки на тот свет 240 оккупантов: больше всего досталось захватчикам в Донецкой области

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ВСУ "мобилизовали" за сутки на тот свет 240 оккупантов: больше всего досталось захватчикам в Донецкой области

Фото: Национальная гвардия Украины

В Генштабе обнародовали "свежие" потери РФ в Украине.

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли в Украине около 240 своих воинов, самолет, десяток артиллерийских систем и танков. Больше всего потерь россияне понесли в Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 11.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 63 110 (+240) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2504 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5162 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 1496 (+10) ед,
  • РСЗО – 353 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 181 (+0) ед,
  • самолетов – 268 (+1) ед,
  • вертолетов – 235 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17),
  • крылатые ракеты ‒ 295 (+46),
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3916 (+8) ед,
  • специальная техника – 136 (+0).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях. Данные уточняются.

Напомним, что ВСУ в Херсонской области за день сожгли 15 вражеских танков. Также Силы обороны обнаружили ангар с вражеской техникой и точным выстрелом его "демилитаризовали".

Также российские кафиры на Южном направлении начали частичный отвод своих подразделений вглубь оккупированных территорий.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
723
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