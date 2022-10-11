ВСУ "мобилизовали" за сутки на тот свет 240 оккупантов: больше всего досталось захватчикам в Донецкой области

В Генштабе обнародовали "свежие" потери РФ в Украине.
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли в Украине около 240 своих воинов, самолет, десяток артиллерийских систем и танков. Больше всего потерь россияне понесли в Донецкой области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 11.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 63 110 (+240) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2504 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5162 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 1496 (+10) ед,
- РСЗО – 353 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 181 (+0) ед,
- самолетов – 268 (+1) ед,
- вертолетов – 235 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17),
- крылатые ракеты ‒ 295 (+46),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 3916 (+8) ед,
- специальная техника – 136 (+0).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях. Данные уточняются.
Напомним, что ВСУ в Херсонской области за день сожгли 15 вражеских танков. Также Силы обороны обнаружили ангар с вражеской техникой и точным выстрелом его "демилитаризовали".
Также российские кафиры на Южном направлении начали частичный отвод своих подразделений вглубь оккупированных территорий.
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