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Дата публикации
Категория
Украина
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ВСУ могли вывести из строя энергомост в Крым: аналитики сообщили о проблемах на полуострове

Украинские силы продолжили кампанию ударов по энергетическим объектам России и оккупированным территориям.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Крым

Крым / © Getty Images

Во временно оккупированном Крыму и на захваченных Россией территориях Украины возникли масштабные перебои с электроснабжением. Это может быть связано с украинскими ударами по энергетической инфраструктуре, в частности возможным поражением Таманской подстанции в Краснодарском крае РФ.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Министерство энергетики РФ заявило о перебоях с электроснабжением в оккупированном Крыму, а также на захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Причиной назвали «внешнее влияние» на энергетические объекты.

Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов также заявил об ограничении электро- и водоснабжения на полуострове.

«Украинские силы продолжили кампанию ударов по энергетическим объектам России и оккупированным территориям. Тепловые аномалии на Таманской подстанции зафиксировали спутниковые данные NASA. Как отмечает украинское издание Militarnyi, они могли свидетельствовать о пожаре на объекте», — отмечают эксперты.

Таманская подстанция является ключевым энергетическим узлом, соединяющим четыре линии энергомоста из России в оккупированный Крым. По оценке Militarnyi, возможное повреждение объекта могло повлиять на электроснабжение полуострова и других оккупированных территорий. В то же время, ISW не утверждает, что энергомост окончательно уничтожен.

Напомним, в ночь на 24 октября на оккупированном Крымском полуострове произошел блекаут после атаки на ключевые электроподстанции. Также сообщается об отключении света на захваченных Россией частях Запорожской и Херсонской областей.

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