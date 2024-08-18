ВСУ могут оцепить до 800 российских десантников после уничтожения моста в Глушкове - эксперт

Уничтожение моста через реку Сейм в Глушково может привести к окружению до 800 российских десантников благодаря операции ВСУ.

Об этом рассказал в эфире Radio NV военный обозреватель Василий Пехньо.

Пехньо отметил, что территория южнее реки Сейм к украинской границе, включая населенные пункты, такие как Глушково и Теткино, может стать ловушкой для 700-800 российских десантников. Эта территория окружена рекой и границей, что затрудняет бегство для российских военных. Есть возможность, что часть десантников уже начала отступать, прокладывая понтонные переправы.

Украинская авиация эффективно работает по мостам, хотя, вероятно, используются не F-16, а другие виды техники, способные уничтожать эти объекты. Если русские войска начнут использовать понтонные переправы, они могут уничтожить или провести значительную сдачу в плен. Пехне подчеркнул, что эта операция может стать значительным достижением для украинских сил.

Напомним, Силы обороны Украины разрушили мост через реку Сейм возле села Зване в Курской области, усложнив поставки для российских военных.

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