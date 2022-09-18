ВСУ могут окружить войска РФ в Лимане — Институт изучения войны

Российские войска продолжают проводить бессмысленные наступательные операции вокруг Донецка и Бахмута, вместо того чтобы сосредоточиться на защите от контрнаступлений ВСУ.

ВС РФ продолжают атаковать Бахмут и разные села вблизи Донецка, что имеет эмоциональное значение для жителей так называемой "ДНР", но не имеет тактического значения.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны ISW (США).

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Отмечается, что Россия не способна направить масштабное подкрепление в восточную Харьковскую и Луганскую области, что делает большую часть оккупированной Россией северо-восточной Украины очень уязвимой для продолжения украинских контрнаступлений.

"Длительные российские наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка, которые используют часть очень ограниченной эффективной боевой мощи России за счет защиты от украинских контрнаступлений, могут свидетельствовать о том, что принятие решений на театре действий России остается сомнительным. Кажется, украинские войска расширяют позиции к востоку от реки Оскол и севернее реки Северский Донец, что может позволить им окружить российские войска, которые содержатся вокруг Лимана", — сообщили в Институте изучения войны.

Дальнейшее продвижение ВСУ к востоку вдоль северного берега Северского Донца может сделать позиции России вокруг Лимана неспособными и открыть подступы к Лисичанску и в конце концов к Северодонецку. Похоже, что российские защитники в Лимане все еще состоят значительной частью из резервистов БАРС (резерва Российской боевой армии) и остатков подразделений, сильно пострадавших во время контрнаступления в Харьковской области, и россияне, похоже, не направляют подкрепление из других мест на театре действий на этот участок.

Напомним, что украинские зенитчики за один вечер сбили два беспилотника в небе над Херсонщиной.

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