ВСУ могут освободить Крым раньше Донецка: Жданов рассказал, что для этого нужно

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в разговоре с российским правозащитником и блоггером Марком Фейгиным.

"Это вполне может быть. Но для этого надо Крым сделать тупиком. Нужно повредить мост, чтобы он не выполнял функцию снабжения. И тогда уже нет смысла отступать в Крым, тогда российские войска будут понимать, что это капкан. И даже 4 из 9 БДК (большие десантные корабли – Ред.), которые сегодня остались в строю Черноморского флота, они не решают ситуации и не спасут", — говорит эксперт.

По мнению Жданова, только сам факт, что если Крым останется тупиком, приведет к тому, что российские войска будут отступать вдоль побережья в сторону Новоазовска, Ростова.

"Ведь другого выхода нет. Надо быть не в своем уме, если ты знаешь, что там тупик, и заходить в Крым", — сказал эксперт.

Читайте также: