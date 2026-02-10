ВСУ могут воспользоваться техническими сбоями Starlink у врага: эксперт объяснил как

ВСУ / © Getty Images

Из-за проблем в работе терминалов спутниковой связи Starlink у российских оккупационных войск на отдельных участках фронта приостановились штурмовые действия. Утрата стабильной связи привела к дезорганизации управления.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук 24 канала.

Представитель УГА Сергей Братчук отметил, что ухудшение качества управления у врага создает условия для тактических успехов украинских защитников.

«Мы можем говорить, что у нас появилось окно возможностей, например для проведения контратак. Сейчас не говорим о контрнаступлениях, потому что для этого нужен ресурс и подготовленные плацдармы, но некоторые контратаки вполне возможны», — сказал Сергей Братчук.

Он добавил, что такие действия помогут вернуть или улучшить тактические позиции и сломать планы противника, пока связь между вражескими подразделениями остается прерванной.

Несмотря на положительные сдвиги Сергей Братчук призвал подходить к этой информации «с холодным умом». В то же время существующие технические проблемы российской армии могут стать определяющим фактором для течения боевых действий на определенных отрезках фронта в ближайшее время.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось об использовании врагом терминалов SpaceX, полученных через механизмы «параллельного импорта». Однако совместные усилия украинской стороны и партнеров по ограничению работы этих устройств на оккупированных территориях дали свой результат.

Блокировка спутниковой связи Starlink для РФ привела к хаосу на фронте, остановке штурмов и массовым проблемам в войсках оккупантов.

Ранее военный обозреватель Денис Попович заявлял, что Силы обороны Украины начали системное противодействие использованию российскими войсками терминалов Starlink.

К слову, на фронте фиксируют поставки российским войскам терминалов спутникового интернета, не связанных со Starlink. Об этом ранее сообщал советник министра обороны Сергей Флэш Бескрестнов.