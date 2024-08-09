ВСУ мощно ударили по военному аэродрому в России, где базируются Су и МиГи: детали

Достоверно известно, что поражены склады с КАБами.

Ночью 8 августа украинские Силы обороны успешно ударили по военному аэродрому "Липецк" и поразили ПВО российских оккупантов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил.

На аэродроме в Липецкой области были поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэродрома. В результате атаки зафиксировано несколько источников возгорания. Также возник сильный пожар и наблюдалась многократная детонация.

"Известно, что на аэродроме "Липецк" базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил России. Результаты поражения уточняются", — подчеркнули в Генштабе.

Кроме этого, ночью украинские военные нанесли удары по зенитным ракетным дивизионам РФ на временно оккупированной территории Донбасса. В частности, боевую работу осуществляли по трем радарам оккупантов: двух – от комплексов С-350 и одному С-300.

"Подтверждено точное попадание и уничтожение одного радара ЗРК С-350. По другим двум целям информация сейчас уточняется. В то же время, зафиксировано прекращение работы всех трех радаров врага после ударов", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, неделю назад украинские беспилотники мощно ударили по нефтебазе "Губкинская" в Белгородской области РФ. В регионе раздалась серия сильных взрывов.

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