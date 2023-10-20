ВСУ на Авдеевском направлении одним выстрелом уничтожили два БТРа оккупантов (яркое видео)

Также "минуснули" несколько танков, у которых загорелся БК.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику на Авдеевском направлении. Только за последние дни наши воины минули несколько БТРов, танков и десятки единиц живой силы.
Соответствующее видео в соцсети опубликовали Силы специальных операций ВСУ.
“Операторы 3-го полка ССО обнаружили тяжелую технику оккупантов, которая двигалась в направлении Авдеевки. С помощью имеющегося вооружения, а именно FPV-дронов, ПТРК Javelin, минометов, наши воины оперативно остановили врага”, – рассказали в ССО.
На кадрах по видео видно, как украинские военные уничтожают технику в полях и на дорогах. Интересный момент произошел, когда операторы обнаружили российский танк, удачно нанесли по нему удар, в результате чего началось возгорание БК оккупантов. В этот момент рядом с уже подбитым танком "припарковались" один за другим два БТРа военных РФ — они были моментально взорваны украинскими защитниками.
Как следствие качественной работы уничтожено:
- четыре БТР;
- два танка;
- несколько десятков живой силы противника.
Напомним, что Залужный побывал в Авдеевском и Купянском направлениях и сообщил о ситуации.
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