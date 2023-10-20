Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ на Авдеевском направлении одним выстрелом уничтожили два БТРа оккупантов (яркое видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
3988
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ на Авдеевском направлении одним выстрелом уничтожили два БТРа оккупантов (яркое видео)

Российская военная техника/скриншот с видео / Фото: Скриншот

Также "минуснули" несколько танков, у которых загорелся БК.

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику на Авдеевском направлении. Только за последние дни наши воины минули несколько БТРов, танков и десятки единиц живой силы.

Соответствующее видео в соцсети опубликовали Силы специальных операций ВСУ.

“Операторы 3-го полка ССО обнаружили тяжелую технику оккупантов, которая двигалась в направлении Авдеевки. С помощью имеющегося вооружения, а именно FPV-дронов, ПТРК Javelin, минометов, наши воины оперативно остановили врага”, – рассказали в ССО.

На кадрах по видео видно, как украинские военные уничтожают технику в полях и на дорогах. Интересный момент произошел, когда операторы обнаружили российский танк, удачно нанесли по нему удар, в результате чего началось возгорание БК оккупантов. В этот момент рядом с уже подбитым танком "припарковались" один за другим два БТРа военных РФ — они были моментально взорваны украинскими защитниками.

ВСУ на Авдеевском направлении одним выстрелом уничтожили два БТРа оккупантов

ВСУ на Авдеевском направлении одним выстрелом уничтожили два БТРа оккупантов

Как следствие качественной работы уничтожено:

  • четыре БТР;
  • два танка;
  • несколько десятков живой силы противника.

Напомним, что Залужный побывал в Авдеевском и Купянском направлениях и сообщил о ситуации.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3988
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация