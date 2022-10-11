ВСУ на Херсонщине сожгли 15 вражеских танков и уничтожили ангар с российской техникой — Генштаб

В Херсонской области продолжается украинское контрнаступление. Силы обороны за два дня уничтожили вражеский ангар с техникой и сожгли 15 российских танков.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"9 октября текущего года в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области наши воины уничтожили около 15 единиц вражеской военной техники. 10 октября, в районе населенного пункта Берислав, был поражен ангар с военной техникой противника, потери уточняются", — говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупанты наносили огненное поражение по позициям ВСУ, а также прилегающих к фронту громадах и тыловых районах с помощью артиллерии, авиации, минометов.

Также российские оккупанты на юге частично отводят свои подразделения вглубь оккупированных территорий.

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