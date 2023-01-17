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ВСУ на Сватовском направлении уничтожили один и повредили один "аналоговнет"-танк Т-90 "Прорыв": видео

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
4504
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ на Сватовском направлении уничтожили один и повредили один "аналоговнет"-танк Т-90 "Прорыв": видео

скриншот с видео

Военные ВСУ поразили враждебную цель посредством мобильных противотанковых расчетов Javelin.

Украинские защитники в Луганской области уничтожили один и один повредили танк Т-90 "Прорыв". Бойцы ВСУ ударили по цели вблизи села Куземовка Сватовского района.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

"На Сватовском направлении работают мобильные противотанковые расчеты Javelin. Так в результате успешных действий в районе Куземовка уничтожен один и поврежден один "аналоговнет" Т-90 "Прорыв". Охота продолжается", — говорится в сообщении.

Отметим, танки Т-90М "Прорыв" российский СМИ называют "вершиной танкостроительной мысли". Армия РФ получила первую партию Т-90М в 2020 году.

Т-90М "Прорыв" был разработан в рамках ОКР "Прорыв-3" и является модернизированной версией основного российского танка Т-90, который в свою очередь является модернизацией советского танка Т-72. Эти машины получили новую башню и более мощный двигатель. Танки были оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток.

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Дата публикации
Просмотры
4504
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