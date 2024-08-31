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ВСУ на Торецком направлении разбили штурмовую группу окупантов (видео)

ВСУ на Торецком направлении разбили штурмовую группу окупантов (видео)

Российские штурмовики

Враг продолжает нести сокрушительные потери.

Украинские бойцы на Торецком направлении разбили еще одну штурмовую группу оккупантов. Трое русских окупантов взяли в плен.

Об этом пишет 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Задание выполнили бойцы специального батальона "Шквал" 28-й отдельной механизированной бригады и 5-го стрелкового батальона.

"Дальше была не менее сложная задача эвакуация. Враг непрерывно избивал по населенному пункту из артиллерии, хотя знал о присутствии своих солдат в нем. Оказав пленным домедицинскую помощь, наши воины дождались сумерек и вытащили оккупантов из-под ударов их же "побратимов". Теперь эта троица поможет нам вернуть украинцев домой", – говорится в сообщении.

ВСУ на Торецком направлении взяли в плен трех российских оккупантов

ВСУ на Торецком направлении взяли в плен трех российских оккупантов

Напомним, общие боевые потери российских окупантов на 31 августа составили 614 950 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1360 захватчиков.

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