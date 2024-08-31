ВСУ на Торецком направлении разбили штурмовую группу окупантов (видео)

Украинские бойцы на Торецком направлении разбили еще одну штурмовую группу оккупантов. Трое русских окупантов взяли в плен.

Об этом пишет 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Задание выполнили бойцы специального батальона "Шквал" 28-й отдельной механизированной бригады и 5-го стрелкового батальона.

"Дальше была не менее сложная задача – эвакуация. Враг непрерывно избивал по населенному пункту из артиллерии, хотя знал о присутствии своих солдат в нем. Оказав пленным домедицинскую помощь, наши воины дождались сумерек и вытащили оккупантов из-под ударов их же "побратимов". Теперь эта троица поможет нам вернуть украинцев домой", – говорится в сообщении.

ВСУ на Торецком направлении взяли в плен трех российских оккупантов

Напомним, общие боевые потери российских окупантов на 31 августа составили 614 950 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1360 захватчиков.

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