ВСУ на юге уничтожили четыре склада с боеприпасами оккупантов

Обстановка на южнобугском направлении стабильно напряжена, но контролируется силами обороны.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выполнили около 150 огневых задач и нанесли авиаудар по скоплению живой силы и техники оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны, в течение боевого дня выполнено около 150 огневых задач.

В результате успешных действий ВСУ враг казнил убитыми 8 человек. Также уничтожены два танка, реактивную систему залпового огня «Град», инженерную машину разграждения ИМР-1 и 9 единиц авто-бронетехники

Кроме этого, силы ВСУ уничтожили 4️ склады с боеприпасами (в Баштанском, и Бериславском районах) и 6️ железнодорожных цистерн с горюче-смазочными запасами вражеской армии.

Кроме того, повреждены 1️ танк, 5️ единиц авто-бронетехники, реактивную систему залпового огня «Град» и буксированую гаубицу Д-20. Остальные потери врага дорозвідується.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные закрепляют на освобожденных от захватчиков территориях и готовятся дальше деоккупировать украинские территории.

Также мы информировали, что с наступлением зимы на фронте все перейдет в длительные артиллерийские дуэли, считает военный эксперт Петр Черник.

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