ВСУ на Южном направлении "закобзонили" почти 3 десятка оккупантов и попали по 2 вражеским складам под Херсоном

На юге украинские защитники продолжают лишать оккупантов обеспечения.
Так, на Южном направлении ВСУ уничтожили еще 2 вражеских склада с боеприпасами.
Об этом говорится в сообщении ОК "Юг".
Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневые задачи выполнялись по понтонной переправе в районе Каховского моста, по логистическим и управленческим объектам оккупационных войск.
Подтвержденные потери врага составляют:
- 28 рашистов,
- 2 гаубицы 152-го калибра "Мста-Б" и "Мста-С",
- 3 единицы авто-бронетехники,
- 2 склада боеприпасов в Херсонском районе", — сообщают в ОК "Юг".
Напомним, в Харькове задержан писатель из оккупированной Горловки. Коллаборант отрицал существование Украины и распространял фейки о том, что якобы "8 лет Украина бомбила Донбасс".
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