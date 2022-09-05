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ВСУ на Южном направлении "закобзонили" почти 3 десятка оккупантов и попали по 2 вражеским складам под Херсоном

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ВСУ на Южном направлении "закобзонили" почти 3 десятка оккупантов и попали по 2 вражеским складам под Херсоном

45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ

На юге украинские защитники продолжают лишать оккупантов обеспечения.

Так, на Южном направлении ВСУ уничтожили еще 2 вражеских склада с боеприпасами.

Об этом говорится в сообщении ОК "Юг".

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневые задачи выполнялись по понтонной переправе в районе Каховского моста, по логистическим и управленческим объектам оккупационных войск.

Подтвержденные потери врага составляют:

  • 28 рашистов,
  • 2 гаубицы 152-го калибра "Мста-Б" и "Мста-С",
  • 3 единицы авто-бронетехники,
  • 2 склада боеприпасов в Херсонском районе", — сообщают в ОК "Юг".

Напомним, в Харькове задержан писатель из оккупированной Горловки. Коллаборант отрицал существование Украины и распространял фейки о том, что якобы "8 лет Украина бомбила Донбасс".

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