ВСУ начали контрнаступление по многим направлениям на юге Украины — ОК "Юг"

В Херсонской области началось контрнаступление ВСУ.
В одном из направлений украинские защитники успели прорвать первую линию обороны оккупантов. Продолжаются наступательные действия на многих участках Южного направления.
Об этом сообщила СМИ пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины", — сказала она.
Что известно по Херсонщине по состоянию на данный момент.
- Берислав. Попадание в машзавод, там где зируются оккупанты.
- Попадание в пост, где базировались оккупанты у маячанского северо-крымского канала.
- Попадание в переправу во Львове (Бериславский район). Уничтожено все, что там было.
- Гавриловка, Бериславский район. Минус БК.
Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали еще 350 кафиров, общее количество потерь РФ перевалило за 47 тысяч человек.
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