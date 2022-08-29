ВСУ начали контрнаступление по многим направлениям на юге Украины — ОК "Юг"

В одном из направлений украинские защитники успели прорвать первую линию обороны оккупантов. Продолжаются наступательные действия на многих участках Южного направления.

Об этом сообщила СМИ пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины", — сказала она.

Что известно по Херсонщине по состоянию на данный момент.

Берислав. Попадание в машзавод, там где зируются оккупанты.

Попадание в пост, где базировались оккупанты у маячанского северо-крымского канала.

Попадание в переправу во Львове (Бериславский район). Уничтожено все, что там было.

Гавриловка, Бериславский район. Минус БК.

Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали еще 350 кафиров, общее количество потерь РФ перевалило за 47 тысяч человек.

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