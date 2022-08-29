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ВСУ начали контрнаступление по многим направлениям на юге Украины — ОК "Юг"

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ВСУ начали контрнаступление по многим направлениям на юге Украины — ОК "Юг"

В Херсонской области началось контрнаступление ВСУ.

В одном из направлений украинские защитники успели прорвать первую линию обороны оккупантов. Продолжаются наступательные действия на многих участках Южного направления.

Об этом сообщила СМИ пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины", — сказала она.

Что известно по Херсонщине по состоянию на данный момент.

  • Берислав. Попадание в машзавод, там где зируются оккупанты.
  • Попадание в пост, где базировались оккупанты у маячанского северо-крымского канала.
  • Попадание в переправу во Львове (Бериславский район). Уничтожено все, что там было.
  • Гавриловка, Бериславский район. Минус БК.

Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали еще 350 кафиров, общее количество потерь РФ перевалило за 47 тысяч человек.

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