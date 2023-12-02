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ВСУ накрыли российскую пехоту обильным огнем на Авдеевском направлении (видео)

ВСУ накрыли российскую пехоту обильным огнем на Авдеевском направлении (видео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
1504
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ накрыли российскую пехоту обильным огнем на Авдеевском направлении (видео)

ВСУ накрыли огнем российскую пехоту/Скриншот

Российские захватчики, наверное, сожалеют о своем приходе в Украину в момент, когда их жизнь подходит к концу.

Украинские артиллеристы и пилоты дронов на Авдеевском направлении накрыли врага обильным огнем. Скопление русской пехоты попало под удар у Степового.

Видео обнародовало подразделение аэроразведки 47-й бригады.

У Степного ВСУ накрыли российскую пехоту мощным огнем

У Степного ВСУ накрыли российскую пехоту мощным огнем

"Мы часто удивляемся тому, как упорно и последовательно русская умеет идти вперед и умирать. Но знаем, что каждый раз можем рассчитывать на твердую руку артиллерии", — отметили в бригаде.

После того, как пилоты дронов 47-й ОМБр навели огонь, по оккупантам отработали наши артиллеристы. Потери армии РФ составили не менее 25 солдат.

"Охотился и отправлял россиян в ад экипаж "Нави", — подытожили бойцы.

Ранее оккупант показал потери армии РФ под Авдеевкой. По его словам, там "настоящий ад".

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Дата публикации
Просмотры
1504
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