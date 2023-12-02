ВСУ накрыли российскую пехоту обильным огнем на Авдеевском направлении (видео)

Российские захватчики, наверное, сожалеют о своем приходе в Украину в момент, когда их жизнь подходит к концу.

Украинские артиллеристы и пилоты дронов на Авдеевском направлении накрыли врага обильным огнем. Скопление русской пехоты попало под удар у Степового.

Видео обнародовало подразделение аэроразведки 47-й бригады.

У Степного ВСУ накрыли российскую пехоту мощным огнем

"Мы часто удивляемся тому, как упорно и последовательно русская умеет идти вперед и умирать. Но знаем, что каждый раз можем рассчитывать на твердую руку артиллерии", — отметили в бригаде.

После того, как пилоты дронов 47-й ОМБр навели огонь, по оккупантам отработали наши артиллеристы. Потери армии РФ составили не менее 25 солдат.

"Охотился и отправлял россиян в ад экипаж "Нави", — подытожили бойцы.

Ранее оккупант показал потери армии РФ под Авдеевкой. По его словам, там "настоящий ад".

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