ВСУ "накрывают" оккупантов, которые бегут в направлении Геническа на Херсонщине

Украинские защитники целят по оккупантам, опрокидывающим технику и личный состав в направлении Геническа.

В направлении Генического на Херсонщине наблюдается движение вражеской техники. ВСУ "мешают" российским захватчикам бежать в пункт назначения.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Вооруженные силы Украины".

"Между тем наши воины накрывают кацапов и в районе Геническа. От судьбы не уйдешь, мр*зи", — говорится в сообщении.

Сообщается, что ВСУ "накрывают" все колонны, пытающиеся сбежать на левый берег.

Напомним, что советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что ВСУ не разрешают ВС РФ без потерь выйти из Херсона. Силы обороны пытаются максимально обстреливать захватчиков.

Жители Херсона сообщают, что 10 ноября в городе были слышны взрывы и автоматные очереди. Также люди рассказывают, что россияне бегут даже на моторных лодках.

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