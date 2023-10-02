ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам на Таврическом направлении: какие потери

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1098 огневых задач. В частности, удалось ликвидировать немало оккупантов.

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Что происходит на направлении

Как отмечают в сообщении, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на юге наступательной операции на Мелитопольском направлении. Наши воины активно уничтожают врага, шаг за шагом освобождая временно оккупированные территории.

"За прошедшие сутки враг нанес 24 авиационных ударов, провел 24 боевых столкновения и совершил 726 артиллерийских обстрелов.

До сих пор остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры", – подробно сообщили в пресс-центре.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Более того, наши защитники успешно отбили атаки врага в районах Керамика, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Враг совершил 11 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики без успеха атаковали в районе Старомайорского, а на Запорожском – пытался восстановить утраченное положение в районах Новодаровки и Вербового.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", – отмечают в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Общие потери врага составили

Российская армия потеряла 306 военных. Еще 7 – сдались в плен. Кроме того, уничтожено 18 единиц техники:

2 танка;

3 ББМ;

3 артиллерийские системы и минометы;

6 БпЛА;

3 единицы автомобильной и единицы специальной техники.

Также уничтожены 3 склада боеприпасов и еще один важный объект российских оккупантов.

Напомним, по состоянию на 2 октября 2023 г. ВСУ уничтожили 2 79 080 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 510 военных.

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