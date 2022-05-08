ВСУ нанесли огневое поражение врагу под Родами на Запорожье: оккупанты бросились наутек

ВСУ нанесли огневое поражение врагу под Родами на Запорожье: оккупанты бросились наутек

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на направлениях Гуляйполя, Орехова, Великой Новоселки Донецкой области.

Враг не оставляет попытки ведения периодических маневров и атак на территории области.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"При поддержке авиации оккупанты пытались идти в наступление в направлении населенного пункта Полтавка. Успеха не было. В районе города Пологи наши бойцы нанесли огненное поражение врагу, уничтожив часть его вооружения и военной техники. Личный состав рашистов покинул позиции", - сообщили в Штабе.

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Противник не оставляет попыток улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья. На остальных рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия.

"Украинские защитники надежно держат оборону, в отдельных местах наносят контр-удары. Вместе с этим, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на направлениях Гуляйполя, Орехова, Великой Новоселки Донецкой области", — сообщают в Штабе.

Напомним, что российские военные, которые на собственной шкуре почувствовали силу ВСУ, рассматривают любые способы избегания участия в боевых действиях. Путинские "воины" ждут объявления мобилизации и жалуются друг другу, что контрактников могут по несколько лет не увольнять из армии.

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