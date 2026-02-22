ВСУ нанесли удар по кораблям ФСБ в Крыму: Плетенчук рассказал, что известно об "Охотниках"

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук / © Зеркало недели. Украина

Силы обороны Украины нанесли удары по российским объектам в оккупированном Крыму. Среди целей были поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460, известные как «Охотник».

Об этом сказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает «Униан».

Плетенчук объяснил, что эти «Охотники» не входят в состав Черноморского флота РФ, а подчинены береговой охране ФСБ. В то же время, по своим размерам и возможностям они значительно превышают малые патрульные катера.

«Охотник»: что известно корабли проекта 22460

По его словам, «Охотники» по классу фактически приближены к корветам, хотя имеют другую оснастку и специфику вооружения. Они могут доукомплектовываться дополнительными системами, а также имеют второй ледовый класс, расширяющий условия их эксплуатации. Такие корабли привлекались к охране Крымского моста.

Плетенчук отметил, что в последнее время российская сторона осторожно использовала большие единицы флота, предпочитая малые катера типа «Раптор» и «Граченок». Более габаритные корабли пытались удержать подальше от потенциальных ударов.

Пока результаты поражения уточняются. В ВМС отмечают, что даже серьезные повреждения не всегда означают полное уничтожение корабля, ведь это сложная техническая система со многими узлами.

Отдельно представитель подчеркнул, что российские силы активно применяют средства радиоэлектронной борьбы, что усложняет работу украинских средств поражения. Поэтому сам факт достижения подобных целей в Крыму он назвал непростой задачей для Сил обороны.

Ранее речь шла о новой угрозе для Одессы и замысле РФ в Черном море. Специалист пояснил, что Россия пытается усилить давление на «зерновой коридор», однако в ВМС ВСУ уверяют, что учитывают все риски.

Также на днях речь шла о том, что, кроме планов по морским атакам, Россия собирается выстроить эшелонированную подводную оборону от украинских дронов.