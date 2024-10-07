ВСУ нанесли удар по крупнейшей в Крыму нефтебазе: Генштаб — о пожаре в Феодосии

Генштаб подтвердил поражение в Феодосии морского нефтяного терминала, крупнейшего в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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"Сегодня ночью (7 октября — ред.) нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, что во временно оккупированной Феодосии АР Крым. В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются. Феодосийский терминал самый большой в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ", — говорится в сообщении.

Там добавили, что атаковали объект противника подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

"Меры по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются", — добавили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 7 октября во временно оккупированной Феодосии вспыхнула нефтебаза.

В Феодосии атакована нефтебаза: вспыхнул пожар

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