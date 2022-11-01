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ВСУ нанесли удары по позициям комплексов ПВО оккупантов и 3 районах сосредоточения живой силы ов и 3 районам живой силы

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ВСУ нанесли удары по позициям комплексов ПВО оккупантов и 3 районах сосредоточения живой силы ов и 3 районам живой силы

Генштаб ВСУ

Украинские защитники "покошмарили" российских кафиров на нескольких направлениях.

Силы обороны продолжают наносить удары по местам расположения личного состава россиян и их техники.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Так, украинские пилоты за прошедшие сутки нанесли по врагу 14 ударов. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции комплексов ПВО противника. На разных направлениях наши подразделения ПВО сбили 4 вертолета, 2 БпЛА и 45 вражеских крылатых ракет.

Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты российских оккупантов.

Напомним, что в Херсонской области ВСУ уничтожили колонну вражеской техники и склад боеприпасов в Запорожской области. Также сообщается, что в результате "приветов" от ВСУ ранения получили около 120 россиян.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
856
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