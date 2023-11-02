ВСУ нанесли потери врагу на Таврическом направлении: ликвидирован штурмовик Су-25

На Таврическом направлении украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25. Также ликвидировано более 300 военных российской армии.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Как сообщил командующий, всего враг нанес 14 авиаударов, провел 30 боевых столкновений и совершил 959 артобстрелов. Наши сильные воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Противник пытался совершать наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки, Опытного и Первомайского. Впрочем, все напрасно, потому что ВСУ дали достойный отпор.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1068 огневых задач. По данным Тарнавского, потери врага в целом составили:

360 военных;

6 танков;

11 ББМ;

7 артсистем;

1 самолет-штурмовик Су-25;

6 БпЛА;

8 автомобилей;

единицу спецтехники.

"В то же время идет ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", — добавил командующий.

Напомним, ранее пограничники, воюющие в составе Сил обороны на Авдеевском направлении, сбили возле города вражеский истребитель Су-25.

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