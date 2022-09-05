ВСУ "насыпали" оккупантам на Бахмутском и Харьковском направлениях: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 5 сентября

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Также захватчики пытаются возобновить наступление и ищут слабые места в обороне ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

За прошедшие сутки враг нанес 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Дмитровка, Константиновка, Зеленополье, Зайцево, Кодема, Соледар, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухой Пруд и Безымянное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с воздушного пространства и территории Республики Беларусь.

Обстрелы:

На других направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуры из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Сиверском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры более 10 населенных пунктов. Наибольшему огневому влиянию подверглись Гасичевка, Янжуловка, Николаевка, Михальчина Слобода Черниговской области и Нововасильевка, Новая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Яструбино и Смолино Сумской области.

На Харьковском направлении противник нанес поражение в районах населенных пунктов Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщевая, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка, Байрак, Гусаровка, Чепиль и Мосьпаново. Задействовал БпЛА для корректировки огня артиллерии.

На Славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровное, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка враг нанес авиаудар.

На Краматорском направлении противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Сиверска и Спорного.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледар, Бахмут и Николаевка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцева, Кодемы и Соледара.

На Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное.

На Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, в то же время производил обстрелы районов населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка.

На Запорожском направлении враг обстрелял районы Новополя и Новоселки.

На Южнобугском направлении противник ведет оборонительные действия, совершил обстрелы в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарцы, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенское, Мироновка, Любимовка, Петровка. Вражеским авиационнным ударам подверглись районы Березнеговатого, Безымянного, Большого Артакового, Сухого Ставка и Белой Криницы. Для корректировки огня оккупанты задействовали БпЛА.

Террор местного населения и принудительная мобилизация:

После обстрелов ВСУ скопления противника в Херсонской области российские оккупанты установили запрет на передвижение местных жителей. В частности, людям запрещено пересекать реку Днепр как по мостам, так и по плавсредствам. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение.

Продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины. В Донецке российские захватчики насильно выписывают больных из больниц и мобилизуют их.

Оккупанты из псевдореспублик жалуются на неполучение надбавок, в отличие от российских военных в других воинских частях, и ненадлежащее медицинское обеспечение.

Успехи ВСУ:

Подразделения ВСУ успешно отразили наступление врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении.

Группировка Воздушных сил ВСУ продолжает отражать ракетно-авиационные удары и воздушные нападения противника, эффективно прикрывает критические объекты Украины.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также военных объектов.

За прошедшие сутки ВСУ нанесли ракетные удары по пунктам управления разного уровня, складам с боеприпасами стратегического уровня, районам сосредоточения боевой техники и личного состава, районам сосредоточения и огневым позициям подразделений артиллерии, а также другим важным целям.

В результате эффективного огневого поражения по районам скопления противника вблизи населенных пунктов Семеновка и Купянск Харьковской области российские оккупанты понесли потери. Уничтожен один из полевых складов с боеприпасами, живая сила противника, а также военная техника. Утраты уточняются.

Напомним, подразделение егерей ВСУ уничтожило две бронированные машины оккупантов.

Читайте также: