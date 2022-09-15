ВСУ "насыпали" оккупантам на юге и в Донецкой области, а враг перегруппировывается и считает потери: утренняя сводка Генштаба 15 августа

Российские оккупанты продолжают предпринимать попытки полной оккупации Донецкой области и содержания захваченных территорий и срыва активных действий ВСУ на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции сил обороны и на отдельных участках перегруппировывается. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы :

Противник продолжает наносить удары по жилищам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

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От авиационных, ракетных ударов и реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Волчанск, Константиновка, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Кам' янка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.

За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник обстреливает инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районе Галагановки Черниговской области;

на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Барановка, Гоптовка, Высокая Яруга, Нескучное и Купянск;

на Краматорском направлении – Татьяновка, Кривая Лука и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Сухая Балка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Запорожском направлении – Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Большая Новоселка, Павловка, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье;

на Южнобужском направлении – Белая Криница, Ольгино, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Ивановка. Кроме того, враг постоянно ведет воздушную разведку БПЛА.

Успехи ВСУ на фронте:

По имеющейся информации, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137 парашютно-десантного полка 106 парашютно-десантной дивизии вооруженных сил РФ на Бахмутском направлении. Значительные потери не разрешают продолжать боевые действия указанным подразделением без проведения дополнительных мероприятий.

Российские оккупанты пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях и перемещают туда резервы 3 армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных из Харьковского направления. В то же время из-за обстрелов ВСУ оккупанты испытывают проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Силы обороны продолжают успешно отражать атаки противника, в частности, в районах населенных пунктов Спирное, Соледарь, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения живой силы противника, двух взводных опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Утраты неприятеля уточняются.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили четыре самолета кафиров: три Су-25 и один Су-24М.

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