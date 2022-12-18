ВСУ "насыпали" оккупантам на Запорожье: ликвидировано более полусотни российских захватчиков

В Запорожье оккупантам досталось от ВСУ.

Неспокойно благодаря ВСУ было оккупантам на Запорожье 16 декабря. Силы обороны попали в место сосредоточения вражеской техники и личного состава.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Здесь получили подтверждение работы украинских защитников два дня назад.

"Подтверждено огневое поражение нескольких районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, а также двух его складов боеприпасов в Запорожской области. Потери личного состава составили более 150 раненых военнослужащих, уничтожено 10 единиц военной техники разного типа. Информация о ликвидированных загарах", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские разведчики ССО подразделения "Бандерлоги" вычислили позиции оккупантов, которые разместились в районе села Ульяновка Запорожской области. Они передали координаты артиллеристам, и те точно отработали, уничтожив кучу вражеской техники и десятки оккупантов.

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