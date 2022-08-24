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ВСУ "насыпали" вражеским разведчикам на Славянском направлении

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ВСУ "насыпали" вражеским разведчикам на Славянском направлении

45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ

В Донецкой области российские оккупанты заслали разведку под Богородичным.

ВСУ ее разоблачили и нанесли огневое поражение.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"На Славянском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья и Мазановки. Пытался вести разведку возле Богородичного. Наши воины нанесли оккупантам огневое поражения и заставили бежать", — говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт объяснил, закончилась ли оперативная пауза россиян и чего ожидать на Донбассе.

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