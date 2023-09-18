ВСУ не должны были стремительно прорывать оборону агрессоров — Буданов

Темп продвижения против окопаного и хорошо подготовленного врага есть отражение реальности.

Украинские силы обороны не должны были стремительно пройти российские оборонные редуты, которые агрессоры готовили долгое время, невзирая на ожидания многих партнеров на Западе.

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Об этом в интервью The Economist высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Он заявил, что медленный темп продвижения против окопаного и хорошо подготовленного врага есть отражение реальности.

Кроме того, Буданов выразил непонимание, почему было много людей, которые считают, что хорошо подготовленная российская оборона должна была быстро рассыпаться.

"Карандаш сильный или слабый? Это зависит от того, как на него смотреть". Контрнаступление продолжается. У Украины еще есть время. До наступления грязного сезона еще больше месяца. "И это факт", – заявил Буданов.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска взыскали резервы под Марьинку Донецкой области, пытаются штурмовать позиции ВСУ, но понесут и отходят.

Кроме того, мы ранее информировали, что оккупационная армия замедлила наступление на Купянском направлении. Вероятно, русские перегруппировываются.

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