ВСУ не подтверждают освобождение Олешков и Кинбурнской косы — ОК "Юг"

В соцсетях поспешили с информацией об освобождении Олешков и Кинбурнской косы.

ВСУ не подтвердили информацию о взятии Кинбурнской Косы и Олешек на левом берегу Херсона.

Об этом стало известно из утреннего отчета оперативного командования "Юг".

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"С Кинбурнской косы враг реактивными системами залпового огня "Град" пытался атаковать Очаков. Удары по акватории и пирсам. Без потерь. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 50 огневых задач, в частности по дислокации вражеских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, состава с боеприпасами в Олешках", — говорится в сообщении.

Напомним, что на Кинбурнской косе по состоянию на 12 ноября продолжались бои. Эта территория – единственная не освобожденная от оккупантов территория Николаевской области.

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