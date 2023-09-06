ВСУ не позволили перебросить на Запорожское направление элитные войска РФ — ISW

Россия не может перебросить элитные части на Запорожский фронт из-за действий ВСУ.
Украинские военные своими контрнаступательными действиями в районе границы Донецкой и Запорожской областей, вероятно, сковали части 7-й гвардейской горнодесантной дивизии, которую хотели перебросить на Запорожский фронт.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).
Российский блогер опубликовал разговор одного из солдат 247-го полка ВДВ армии РФ, во время которого он заявил, что ему приходится уносить тела российских военнослужащих под Старомайорским Донецкой области. Военный сказал, что командование окупантов не контролирует вывоз тел и заявил, что его подразделение потеряло 49 человек убитыми за один день боев.
Из заявления российского военного можно заключить, что подразделения 247-го полка 7-й гвардейской горно-десантной дивизии продолжают обороняться в Донецкой области, несмотря на сообщения, которые планировали перебрасывать на Запорожский фронт в район Роботино.
Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт рассказал, когда закончится активное контрнаступление.
Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ заявили, что Россия на второй линии обороны построила сеть подземных тоннелей.
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