ВСУ никто не подталкивает: Сырский оценил перспективу завершения войны в Украине

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский не смог назвать конкретные сроки окончания войны в Украине. Он подчеркнул, что наших военных никто не подталкивает.

Об этом военный сказал в интервью ABC News.

Как отметил Сырский, в ходе контрнаступления ВСУ никто не подталкивает, так что все зависит от желания командующего и его подчиненных. Безусловно, нашим бойцам хочется оперативно выходить на определённые рубежи. Однако именно по этой причине генерал постоянно навещает свои войска на передовой.

"Одно дело – отработать какой-то план в тылу, другое – посмотреть, как добиться успеха на земле, во время яростного сопротивления противника", – акцентировал Сырский.

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что война России против Украины закончится раньше 2024 года. Однако следует подождать результатов ВСУ, только после этого можно будет делать более точные прогнозы.

Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов подчеркнул, что точных сроков завершения войны никто не знает. В то же время, глава украинской разведки убежден, что война закончится победой Украины. Речь идет о выходе на админграницы Украины 1991 года.

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