ВСУ нуждаются в помощи украинцев перед контрнаступлением на Запорожье: Михаил Федоров рассказал детали

В Минцифре просят украинцев на временно захваченных территориях Запорожья помочь украинским военным.

Желающие поддержать ВСУ могут посылать заявки о технике россиян в єВорог.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"На карте — конкретные населенные пункты, относительно которых необходима информация. Среди них — Васильевка, Токмак, Каменка-Днепровская, Днепрорудное, Энергодар и Пологи", — отметил он.

Федоров призывает сообщать о танках, БТРах, бензовозах, ракетных комплексах С300, Искандерах. Или перемещение колонн техники и скопление личного состава. Он подчеркивает, что ценно каждое сообщение.

"По возможности осторожно делайте фото/видео. Но перед этим убедитесь, что россияне вас не видят. Сразу после отправки в Враг удалите переписку с чатом и все присланные данные", — отмечает Федоров.

"Благодарю каждого за смелость. Запорожская область будет свободна от оккупантов и коллаборантов. Силы обороны работают над этим. Приближаем деоккупацию вместе", — добавил министр.

Напомним, российские захватчики организуют "срочную эвакуацию" из некоторых районов Запорожской области из-за "активизации на линии фронта". В частности, оккупанты принудительно вывозят детей под предлогом "отдыха на каникулах".

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