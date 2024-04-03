"ВСУ нужны молодые кадры": офицер о снижении мобилизационного возраста

По словам офицера, командиры, с которыми он общался, рекомендовали снижать мобилизационный возраст до 23 или хотя бы до 24 лет.

Вооруженным силам все же нужна молодежь, потому что именно молодые люди в армии – более мотивированные и профессиональные.

Об этом в комментарии "Киев 24" заявил офицер ВСУ Назарий Кишак, комментируя подписание законопроекта о понижении призывного возраста.

"Мы, Вооруженные силы, и нам нужны новые кадры, молодежь, которая придет более мотивированная и которая заменит уже со временем нас. Потому что год за годом идет, а нам нужно готовить молодую, сильную армию, которая будет, в первую очередь, профессиональная ...Ребята, которые сейчас вырастают... они видят изменения в Вооруженных силах, они видят, что все-таки пошла нормальная подготовка, они видят это на имеющемся примере. И поэтому это хорошо и это нужно даже делать быстрее", – говорит военный.

По словам офицера, командиры, с которыми он общался, рекомендовали снижать мобилизационный возраст до 23 или хотя бы до 24 лет.

"Я лично пошел воевать еще в 20 лет во время АТО. И я не жалею об этом. Чтобы стать профессиональным военным, нужны годы", – подытожил Назарий Кишак.

Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников от 27 до 25 лет. Это означает, что теперь под мобилизацию в Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, а не от 27.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, некоторые командиры в Украине озвучивали мнение снизить возраст до 23 лет.

Адвокат Ростислав Кравец в свою очередь раскритиковал законопроект о снижении предельного возраста призывников.

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