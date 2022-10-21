ВСУ обратились к белорусам с призывом не выполнять преступные приказы Лукашенко: "Мы ответим" (видео)

Украинские военные подчеркнули, что в случае открытого вступления Беларуси в войну в Украине ВСУ ответят на этот шаг.

Украинские военные обратились к гражданам и военным Беларуси с призывом не выполнять преступные приказы Лукашенко и Путина принять участие в войне против Украины.

Соответствующее видео появилось на Facebook-странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

В ВСУ отметили, что два народа веками связывала дружба и добрососедские отношения, однако сегодня руководство Беларуси готовится присоединиться к российской вооруженной агрессии против Украины и втянуть белорусский народ в грязную войну.

Под видом проверок в Беларуси началась скрытая мобилизация граждан для комплектования совместной с Россией группировки войск на границах с Украиной. В Вооруженных силах подчеркивают, что Украина никогда не угрожала и сегодня не угрожает Беларуси.

ВСУ отмечают, что с 24 февраля территорию Беларуси используют россияне для нанесения ракетных, авиационных и артиллерийских ударов по Украине. С территории Беларуси Россия пыталась совершить наступление на Киев. При этом Украина до сих пор никак не ответила на такие агрессивные действия.

"Дружбу между нашими народами мы ценим больше, чем возможность ответить на преступные решения вашего руководства", — подчеркивают в ВСУ.

Украинские военные говорят, что Лукашенко своими обвинениями в сторону Украины пытается прикрыть возможность вступления Беларуси в войну против нашего государства.

"Даже если белорусские военнослужащие откажутся воевать против братского украинского народа, российская часть общей группировки может потянуть их за собой. Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины, с использованием всего арсенала вооружений, с нанесением ударов по военным объектам на территории вашей страны", — говорится в обращении.

Угроза Украине из Беларуси

Минск с первых дней широкомасштабного вторжения в Украину оказывает России помощь в войне. В частности, территория страны стала плацдармом для запуска по Украине ракет. В октябре Лукашенко и Путин решили совместно развернуть войска. В ночь на 15 октября из РФ прибыл эшелон военных для совместной региональной группировки войск.

Политический эксперт Дмитрий Васильев считает, что Лукашенко был готов вступить в войну против Украины, однако передумал. При этом он по просьбе Путина уже разоружает свое государство, поэтому наступление Беларуси на Украину с каждым днем становится менее вероятным.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Россия стягивает все больше войск и техники на украинско-белорусскую границу. Киев следит за ситуацией возле админграницы и готов реагировать на любые угрозы с севера.

В свою очередь, самопровозглашенный белорусский президент подогревает слухи об угрозе заявлениями, что у него нет проблем в общении с Путиным. Мол, такими отношениями, как между ними, не могут похвастаться другие политики.

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