ВСУ обстреляли вражеские ЗРК в Новой Каховке и сбили "Аллигатор", который готовился обстрелять украинские позиции

На Южнобужском направлении российские оккупанты пытаются удержать собственные позиции и недопустить продвижение подразделений ВСУ. В это время украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику и бьют по местам сосредоточения живой силы ВС РФ.

Об этом в вечерней сводке сообщает ОК "Юг".

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В течение дня российские оккупанты продолжали атаковать тыловые районы на юге Украины дронами-камикадзе и ракетными ударами.

Беспилотные "шпионы" были обнаружены в Бериславском районе Херсонщины и Баштанском Николаевской области.

Враг нанес удары по позициям подразделений Сил обороны и населенным пунктам Баштанского и недавно освобожденных — Бериславского района управляемыми ракетами зенитно-реактивной системы С-300. К счастью, обошлось без человеческих потерь.

"Нашей авиацией нанесен удар по пунктам развертывания вражеских зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны в районе Новой Каховки. Утром в Николаевской области при попытке нанесения авиационного удара по нашим позициям уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", — говорится в сообщении.

Потери в живой силе и технике, которые враг понес, устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что ракетчики Вооруженных сил Украины точно "демилитаризовали" два вражеских беспилотника на южном оперативном направлении. Тип БпЛА пока не установлен.

За два дня до этого отличились украинские зенитчики и ракетчики. Они "приземлили" два вражеских вертолета Ми-24 и Ми-8.

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