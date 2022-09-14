ВСУ очень эффективно используют западное оружие во время контрнаступления - Пентагон

Это изменяет динамику в поле боя.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова спикера Минобороны США генерала Патрика Райдера.

"Мы ведем постоянный диалог, чтобы определить потребности наших украинских партнеров – в зависимости от развития событий на местах. И как мы увидели, о чем свидетельствует это контрнаступление, они используют имеющееся вооружение очень эффективно, чтобы изменить динамику на поле боя", — отметил представитель Минобороны США.

Он уточнил, что американская сторона тесно работает с Украиной и международными партнерами, чтобы обеспечить содействие украинской стороне в ближайшее время и в перспективе.

Патрик Райдер также отметил, что Пентагон работает с производителями противовоздушных систем NASAMS, чтобы их обеспечить для Украины.

Ранее глава Пентагона заявил, что восхищен успехами контрнаступления ВСУ возле Харькова и Херсона.

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